Ціна нафти змінилася різноспрямовано на корекції і прогнозі МЕА

На світових торгах у середу, 14 листопада, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі корекції після здешевлення напередодні і зниження прогнозу попиту Міжнародним енергетичним агентством (МЕА).

Так, ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,11 долара, або на 0,10% - до 108,15 долара за барель.

Вартість грудневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підвищилася на 0,07 долара, або на 0,08%, - до 85,45 долара за барель.

Напередодні МЕА знизило прогноз світового попиту на нафту на четвертий квартал поточного року на 290 тисяч барелів на добу (або 0,3%) у порівнянні з даними жовтневого прогнозу - до 90,1 мільйона барелів на добу. Зміна прогнозу агентство пояснює нестабільною ситуацією в економіці Європи і впливом урагану "Сенді", передає Bloomberg.