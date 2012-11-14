Македонія отримала для погодження проект договору щодо "Південного потоку"
Македонія, яка планує приєднатися до газопроводу "Південний потік" через відгалуження від магістральної гілки, отримала від російської сторони проект міждержавного договору, який буде погоджено, а потім винесено на остаточне підписання, заявив віце-прем'єр і міністр фінансів країни Зоран Ставреський.
"З певністю можна говорити про те, що Македонія приєднається до "Південного потоку". Це стане великим успіхом для Македонії і для майбутніх поколінь, яким буде забезпечена стабільна і надійна поставка газу за відповідною ціною", - наводить заяву Ставреського прес-служба македонського уряду , передає РІА "Новости".
В останні тижні "Газпром" підписав інвестиційні рішення щодо "Південного потоку" зі Словенією та Угорщиною, раніше - з Сербією. По сухопутних ділянках остаточне інвестиційне рішення залишилося прийняти з Болгарією. Про те, що Росія і Македонія почали підготовку угоди про входження Македонії в проект, було оголошено у липні поточного року.
В цілях диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу «Газпром» реалізує проект «Південний потік» в обхід території України.
Початок будівництва газопроводу "Південний потік" заплановано на 7 грудня. У цілому передбачається прокладка чотирьох ниток потужністю близько 15,75 мільярда кубометрів газу кожна. Комерційні поставки цим трубопроводом до Європи передбачається почати в першому кварталі 2016 року, а вивести проект на повну потужність - 63 мільярди кубометрів на рік - у 2018 році. Загальна вартість "Південного потоку", включаючи сухопутні ділянки, оцінюється у 16 мільярдів євро.
Акціонерами South Stream Transport AG - оператора морської ділянки "Південного потоку", який пройде по дну Чорного моря до Болгарії, - є "Газпром" (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EdF (по 15%) . Вийшовши на узбережжі Болгарії, далі російський газ піде через територію цієї країни, а також Сербії, Угорщини та Словенії на північ Італії. Газопроводи-відводи передбачається побудувати до Хорватії і Республіки Сербської в складі Боснії і Герцеговини.