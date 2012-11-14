Бойко: "Нафтогаз" розрахувався з "Газпромом" за імпортований у жовтні газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розплатилася з російським монополістом «Газпром» за одержаний у жовтні газ, сплативши 1,043 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед засіданням Кабміну повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Україна повністю розрахувалася за жовтневий газ. Сума платежу становила понад 1 млрд доларів», - сказав міністр.

При цьому він відзначив, що оплату здійснено вчасно (НАК повинен оплачувати "Газпрому" поставлений газ до 10-го числа місяця, наступного за звітним. Щомісяця компанія в цей час розсилає в ЗМІ офіційні релізи про оплату. Однак, у листопаді сам "Нафтогаз" такої інформації досі не поширив - УНІАН ).

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним у державній резиденції в Ново-Огарьово Президент України Віктор Янукович сказав, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають. При цьому він відзначив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обгрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому - 432 долари.