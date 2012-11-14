Бойку ще не відомий власник Лисичанського НПЗ, але ремонтні роботи веде ТНК-ВР

Власник Лисичанського нафтопереробного заводу ще не відомий, але ремонтні роботи веде його нинішній власник - російсько-британська ТНК-ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед початком засідання Кабінету Міністрів повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко.

«На Лисичанському НПЗ ведуться ремонтні роботи. Ремонтні роботи веде компанія ТНК-ВР за домовленістю про те, щоб швидше завод приступив до роботи», - сказав Ю. Бойко.

«Власник ще не відомий», - зазначив міністр, відповідаючи на питання про те, чи відомий вже власник.

Як повідомляв УНІАН, влада Луганської області очікувала, що Лисичанський нафтопереробний завод ("ЛИНІК", м. Лисичанськ, Луганська область), який з березня 2012 року призупинив свою діяльність з ініціативи власника підприємства - компанії ТНК-ВР, зможе відновити роботу в жовтні поточного року.

На початку серпня луганський губернатор Володимир Пристюк заявляв, що до кінця серпня у Лисичанського НПЗ з'явиться новий власник. У липні В. Пристюк повідомив, що переговори щодо купівлі Лисичанського НПЗ веде відомий бізнесмен Дмитро Фірташ.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ є другим за потужністю в Україні, здатним щорічно переробляти 16 млн. тонн нафти.

2011 рік завод завершив з чистим прибутком 110,693 млн грн.

Група ТНК-ВР входить до десятки найбільших приватних нафтових компаній в світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була утворена в 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР в Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» - керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; ПрАТ «ЛИНІК» (Лисичанський НПЗ ) - переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» - роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).