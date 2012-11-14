«Укртрансгаз» залучить в «Альфа-Банку» кредит на 24,9 млн дол.

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, залучить у «Альфа-Банку» кредит у розмірі 24,9 млн дол.

Про це йдеться в повідомленні «Укртрансгазу», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, вартість обслуговування даної кредитної лінії становитиме 3,248 млн дол.

Кредитні кошти залучаються строком на один рік.

Дата акцепту - 13 листопада 2012 року. Кінцевий термін підписання договору - 13 грудня поточного року.

Як повідомляв УНІАН,Deutsche Bank AG відкриє компанії «Укртрансгаз» кредитну лінію на 53,6 млн євро в рамках проекту із реконструкції компресорної станції «Бар» газопроводу «Союз».

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

НАК «Нафтогаз України» об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни, є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території України.

ПАТ «Альфа-Банк» (Київ) зареєстровано в січні 2001 року і на цей день входить до групи найбільших банків України.

«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».

У січні-вересні 2012 року «Альфа-Банк» збільшив чистий прибуток в 2,5 раза - до 30,9 млн грн.