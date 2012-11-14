«Нафтогаз» викупить в «Укргазбанку» ОВДП на 1 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у «Укргазбанку» на суму 1,006 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні про акцепт, розміщеному на сайті «Державні закупівлі».

ОВДП реалізовуються двома лотами, у тендері бере участь один учасник.

Дата акцепту - 13 листопада 2012 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти у країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

АБ "Укргазбанк" (Київ) створений у 1993 році і на сьогоднішній день входить до групи великих банків України.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.

"Укргазбанк" у січні-вересні 2012 року отримав чистий прибуток 290,775 млн грн в порівнянні зі збитками у 3,6 млрд грн за відповідний період 2011 року.