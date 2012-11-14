«ДТЕК Дніпроенерго» розмістить облігації на 1,01 млрд грн

Енергогенеруюча компанія «ДТЕК Дніпроенерго» (Запоріжжя) має намір здійснити закрите розміщення іменних процентних простих облігацій на загальну суму 1,01 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, рішення про розміщення 1,01 млн шт. облігацій номіналом 1 тис. грн ухвалила наглядова рада команії 9 листопада 2012 року.

Облігації будуть розміщені в період з 10 по 24 грудня 2012 року.

Термін погашення цінних паперів - з 27 грудня 2042 по 26 січня 2043 року.

Залучені кошти планується спрямувати на модернізацію, реконструкцію, ремонт основних засобів та фінансування соціальних програм «ДТЕК Дніпроенерго».

Потенційними покупцями цінних паперів вказані «ДТЕК Павлоградвугілля», «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» і об'єднана організація профспілки «ДТЕК Дніпроенерго».

Закрите (приватне) розміщення облігацій проводитиметься через уповноваженого андеррайтера - компанію «Альтана Капітал».

Як повідомляв УНІАН, компанія «ДТЕК Дніпроенерго» в січні-вересні 2012 року отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 256,437 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% є ДТЕК, 25% +1 акція - НАК «Енергетична компанія України», інші акції належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС - Запорізька, Криворізька і Придніпровська - загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що складає 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).