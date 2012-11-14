Інвестиції "Роснафти" в проекти оцінюються в 30% російського ВВП

Сукупні інвестиції у десять найбільших проектів "Роснафти" оцінюються в 418-638 мільярдів доларів. Такі розрахунки наводить у номері від 14 листопада газета "Ведомости". Як відзначає видання, планований обсяг вкладень нафтової держкомпанії становить 20-30% російського ВВП у 2013 році, або 98,6-150% видатків бюджету країни.

До числа найвитратніших проектів "Роснафти" входять, зокрема, купівля ТНК-ВР у британської BP і консорціуму російських акціонерів AAR. Сума угоди, про яку держкомпанія домовилася наприкінці жовтня, перевищить 60 мільярдів доларів. Інвестиції в розробку нафтових родовищ на шельфі Росії, де "Роснафта" співпрацює з італійською Eni і норвезької Statoil, вимагатимуть від партнерів загалом від 135 до 165 мільярдів доларів.

Крім того, у 2016-2017 роках "Роснафта" і американська ExxonMobil мають ухвалити остаточне інвестрішення щодо спільного освоєння арктичного шельфу Росії в Карському морі. Раніше президент "Роснафти" Ігор Сєчін оцінював внесок у цей проект у 200-300 мільярдів доларів. Інвестиції ж російської та американської сторін в освоєння російського шельфу на Чорному морі вимагатимуть ще 50 мільярдів доларів.

За підрахунками видання, пише Lenta.ru, для виконання поставлених планів "Роснафти" щорічно потрібно буде капіталовкладення в 20,9-31,9 мільярда доларів. На 2012 рік, за оцінками самої компанії, її капзатрати становитимуть 15,5 мільярда. Для порівняння, минулого року капзатрати "Лукойлу", найбільшої в Росії приватної нафтової компанії, досягли 8,3 мільярда доларів.

"Роснафта" є найбільшою російською нафтовою держкомпанією. Основний її акціонер з часткою 75,16 відсотка - "Роснафтогаз". За підсумками першої половини поточного року виручка "Роснафти" становила 1,47 трильйона рублів, а чистий прибуток - 104 мільярдів рублів.

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