Фінляндія не заперечує проти будівництва нових гілок газопроводу "Північний потік"

Фінляндія не заперечує проти подальшої економічної інтеграції Росії і Євросоюзу, зокрема шляхом будівництва нових гілок газопроводу "Північний потік", заявив прем'єр-міністр Фінляндії Юрки Катайнен за підсумками зустрічі зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим.

"Фінляндія не має нічого проти економічної інтеграції Російської Федерації і Євросоюзу та енергетичні маршрути є ключовою центральною частиною цієї інтеграції. З нашого погляду найголовніше під час розгляду цих питань - це екологічна складова, вона відіграє найголовнішу роль", - сказав він, відповідаючи на запитання, яка позиція Фінляндії щодо будівництва третьої і четвертої гілок "Північного потоку".

Зі свого боку прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв наголосив, що будівництво перших двох гілок газопроводу не зашкодило екології, передає ПРАЙМ.

"Після прокладки перших ліній я можу сказати тільки одне, що за тими стандартами, які були задані, зараз не тільки все дотримується, але й загальна екологічна ситуація в рази краще, ніж це припускали експерти", - сказав він.

Меморандум за двома новими ниткам газопроводу "Північний потік", що з'єднує Росію і Німеччину по дну Балтійського моря, планують підписати до 31 січня, одна з гілок може піти до Великобританії.

Першу чергу газопроводу запустили 8 листопада минулого року, другу - 8 жовтня 2012 року. Акціонерами проекту Nord Stream є "Газпром" (51%), німецькі Wintershall Holding і E.On Ruhrgas (по 15,5%), французька GDF Suez і нідерландська Gasunie (по 9%).

Nord Stream є принципово новим маршрутом для експорту російського газу до Європи. Газопровід завдовжки 1,22 тисячі кілометрів проходить по дну Балтійського моря від Росії (Виборг) до Німеччини (Грайфсвальд). До запуску цього маршруту російський газ поставлявся в Західну Європу двома шляхами - по території Білорусії і потім Польщі, а також через Україну і потім Словаччину, до того ж на останній маршрут припадало дві третини поставок. З початком роботи першої гілки "Північного потоку" газ з РФ почав надходити в Німеччину та інші західноєвропейські країни напряму.

Перша лінія газопроводу в перший рік експлуатації була завантажена лише на 30-40% максимальної потужності, обсягом у 9 мільярдів кубометрів газу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Північний потік» - ні собі, ні Україні

Financial Times: Північний потік став символом провалу Росії