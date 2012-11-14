ДТЕК розпочав реконструкцію енергоблоку № 13 Луганської ТЕС

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, який контролює бізнесмен Рінат Ахметов, почав реконструкцію вартістю 437 млн ​​грн енергоблоку № 13 Луганської ТЕС.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, роботи планують завершити в середині вересня 2013 року.

«Для покращення техніко-економічних показників енергоблоку та продовження терміну експлуатації обладнання на 15-20 років запланована модернізація котла, турбіни, генератора, блочного силового трансформатора та електрообладнання», - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що за результатами проведених робіт планується збільшити потужність енергоблоку на 35 МВт (з 175 до 210 МВт), розширити діапазон маневреності енергоблоку з 45 до 90 МВт, загалом підвищити ККД енергоблоку з 29,4% до 33,2%.

Довідка УНІАН. Енергоблок введений в експлуатацію в 1968 році і на сьогодні відпрацював понад 273 тис. годин. Спочатку встановлена ​​потужність становила 200 МВт, але у зв'язку з погіршенням агрегатного стану котла в 1991 році енергоблок був перемаркированних - потужність знизилася до 175 МВт.

Розробкою проекту модернізації енергоблоку займався Донецький проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут «Теплоелектропроект» ВАТ «Донбасенерго».

Луганська ТЕС має встановлену потужність 1425 МВт, експлуатує 14 енергоблоків.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.