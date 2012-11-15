Ситуація на Близькому Сході підняла ціни на нафту

На світових торгах у четвер, 15 листопада, ціни на нафту зростають на побоюваннях щодо можливих перебоїв з постачанням сировини на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Так, вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже піднялася на 0,15 долара, або на 0,14%, - до 109,76 долара за барель.

Вартість грудневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підвищилася на 0,05 долара, або на 0,06%, - до 86,37 долара за барель.

Ізраїль оголосив у середу, 14 листопада, про проведення масштабної операції проти бойовиків в секторі Газа. Операція стала відповіддю на масовані ракетні обстріли з боку палестинських бойовиків. За "точкової ліквідацією" лідера воєнізованих формувань ХАМАС аль-Джабарі послідували удари по інфраструктурі бойовиків по всій території сектора. Низка світових лідерів закликали сторони припинити зіткнення. Президент Єгипту Мухаммед Мурсі відкликав єгипетського посла з Ізраїлю і звернувся до СБ ООН і Ліги арабських держав з вимогою скликати надзвичайне засідання для обговорення ситуації в Газі.

У той же час учасники торгів звернули увагу на дані по запасах нафти на оптових складах США. За даними Американського інституту нафти, показник зріс за тиждень, що завершився 9 листопада, на 1,35 мільйона барелів. Аналітики очікували збільшення на 1,5 мільйона барелів, передає Bloomberg.