BP загрожує рекордний в історії США штраф за катастрофу в Мексиканській затоці

Британський нафтогазовий гігант BP може заплатити рекордний штраф в історії США за розлиття нафти в Мексиканській затоці в рамках угоди з Міністерством юстиції США. Про це може бути оголошено вже у четвер, повідомляє Рейтер з посиланням на джерела.

Раніше також стало відомо, що BP, як очікується, визнає свою провину в протиправному поводженні під час аварії в обмін на відсутність судового переслідування в майбутньому у цій справі. Проте досі неясно, в якому саме кримінальному правопорушенні згодна визнати себе винною компанія.

Вибух на нафтовій платформі Deepwater Horizon в квітні 2010 року обернувся найбільшою екологічною катастрофою в історії США. Зупинити витік нафти вдалося лише до 4 серпня 2010 року. В результаті аварії загинуло 11 осіб, у води Мексиканської затоки вилилося близько п'яти мільйонів барелів сирої нафти, пише РІА "Новости".

Судовий процес у справі, який повинен був початися в Новому Орлеані 14 січня, перенесли на 25 лютого.

BP і приватні позивачі навесні цього року досягли угоди про відшкодування збитку оціночною вартістю близько 7,8 мільярда доларів. Ця угода не стосується позовів влади США, пов'язаних з порушеннями законодавства про чисту воду, про забруднення нафтою, влади штатів та органів місцевого самоврядування, а також низки інших претензій до BP та її партнерів і підрядників за проектом, а також перехресних позовів компаній одна до одної .

BP plc - британська компанія, входить до шістки найбільших нафтогазових корпорацій світу. Заснована в 1909 році. Штаб-квартира BP розташована в Лондоні, штат співробітників налічує близько 79,7 тисячі чоловік.

Чистий прибуток BP за дев'ять місяців 2012 року становив 9,964 мільярда доларів, що в 1,8 раза менше показника за аналогічний період 2011 року.

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