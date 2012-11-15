Ціна російського газу в 4 кварталі складе 430 дол.

Ціна на російський газ для Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м (із 426 дол. за тис. куб. м.)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, компанія «Нафтогаз України» перерахувала ВАТ «Газпром» понад 1 млрд дол. за імпортований у жовтні 2012 року природний газ.

«Ціна природного газу для компанії в четвертому кварталі 2012 року становить близько 430 доларів США», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому – 426 доларів.

Найбільшу суму за імпорт газу «Нафтогаз» заплатив «Газпрому» в лютому цього року – 1,3 млрд дол.

У вересні «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» понад 1,056 млрд дол., у серпні – майже 890 млн. дол., у липні – 930 млн. дол., у червні – 1,05 млрд дол., у травні – 648 млн. дол.

22 жовтня під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів із Президентом РФ Володимиром Путіним Президент України Віктор Янукович сказав, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають. При цьому він зазначив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обгрунтовану й справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.