«Газпром»: ухвалено остаточне інвестрішення щодо морської частини «Південного потоку»

Москва. Ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини газопроводу «Південний потік».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації компанії «Газпром».

Згідно з повідомленням, це рішення було ухвалено вчора в Мілані (Італія) в ході засідання Ради директорів компанії South Stream Transport.

«Члени Ради директорів, до числа яких входять представники ВАТ «Газпром», ENI, EDF і BASF SE, обговорили ключові питання реалізації проекту «Південний потік» і ухвалили остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини проекту «Південний потік», - йдеться в повідомленні.

На засіданні було також затверджено реєстрацію компанії South Stream Transport B.V. у м. Амстердам (Нідерланди). Було зазначено, що проект будівництва морської ділянки газопроводу «Південний потік» здійснюватиметься відповідно до термінів і на умовах, затверджених Радою директорів компанії на початку цього року.

«Внесок проекту «Південний потік» у забезпечення енергетичної безпеки Європи є дуже значним. Він дозволяє створити альтернативні й надійні маршрути постачання природного газу нашим споживачам. Хочу привітати всіх із сьогоднішнім рішенням Ради директорів, яке знаменує старт реалізації проекту «Південний потік», - сказав голова «Газпрому» Олексій Міллер.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в обхід України до країн Південної та Центральної Європи - «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Загальна довжина чорноморської ділянки становитиме понад 900 км, максимальна глибина - понад два кілометри, проектна потужність - 63 млрд куб. м.

16 вересня 2011 року для реалізації морської ділянки проекту відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG. Відповідно до документа, частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF - по 15%. 12 квітня 2012 р. було завершено входження іноземних партнерів ВАТ «Газпром» у проектну компанію South Stream Transport AG.

30 грудня 2011 року голова уряду РФ Володимир Путін дав доручення «Газпрому» прискорити початок реалізації проекту «Південний потік» і приступити до його будівництва вже в 2012 році.

20 січня 2012 року голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер затвердив докладний план заходів, що дозволяє перейти на стадію будівництва морської ділянки газопроводу «Південний потік» у грудні 2012 року.

Перші поставки газу по газопроводу заплановано на кінець 2015 року.

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