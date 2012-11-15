НКРЕ видала «Метінвесту» ліцензію на постачання електроенергії

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики, (НКРЕ) видала найбільшій в Україні гірничо-металургійній групі компаній «Метінвест» ліцензію на постачання електроенергії за нерегульованим тарифом.

Відповідне рішення комісія прийняла сьогодні, 15 листопада, в ході чергового засідання.

Заявлений обсяг поставки електроенергії становить 350 млн кВт/год на рік.

За словами експерта з постачання електроенергії дирекції закупівель і логістики «Метінвесту» Івана Бобошка, компанія планує поставляти електроенергію своїм підприємствам в Луганській і Запорізькій областях.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

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