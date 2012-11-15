На Львівщині припинили нелегальне відкачування нафти з трубопроводів

На Львівщині правоохоронці виявили і знешкодили злочинне угрупування, учасники якого нелегально відкачували нафту з нафтопроводів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби у Львівській області, працівники Головного управління податкової міліції України спільно з податковими міліціонерами Львівщини, співробітниками спецпідрозділу «Альфа» та СБУ у Львівській області під час широкомасштабної операції знешкодили злочинне угрупування, яке здійснювало незаконне відкачування нафти-сирцю з нафтопроводів на території Львівської та Закарпатської областей.

Викрадена через нелегальні врізки нафта накопичувалась у резервуарах, які несли загрозу навколишньому середовищу. Згодом сировина завантажувалась у автомобілі із замаскованими цистернами та транспортувалась на приватні нафтобази Львівської та Івано-Франківської областей, а також переробникам нафтопродуктів у Луганській, Кіровоградській, Полтавській та Донецькій областях.

Перший заступник начальника ГУ податкової міліції ДПС України Юрій Атаманюк наголосив в коментарі УНІАН, що «цією операцією правохоронці вирішили одразу кілька завдань. По-перше - захистили державну власність, на яку зазіхали шахраї. По-друге - захистили чесних бізнесменів, які потерпали від нечесної конкуренції. По-третє - захистили пересічних споживачів, які могли наразитися на фальсифікат”.

Сума вилучених під час операції бурового комплексу, установки для переробки нафти, трубопрокладчика, переобладнаних автомобілів для транспортування нафти, насосних станцій та інших високотехнологічних приладів склала понад 20 млн. грн.

Наразі порушено кримінальну справу. Організатор незаконного бізнесу та його співучасники перебувають за ґратами.