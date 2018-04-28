Мунтіян: Питання доступу України до туркменського газу проясниться на початку грудня

Щонайменше два місяці тому набув чинності Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД, і робочі групи почали обговорювати проекти відповідних угод. Про перспективи підписання Договору про вільну торгівлю послугами та Угоди про доступ до транзиту трубопровідним транспортом у рамках Співдружності, в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповів урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян.

- Валерію Івановичу, сьогодні почалися переговори експертів країн-учасниць СНД за проектом Договору про вільну торгівлю послугами в рамках Співдружності. Документ підготувала українська сторона. Чи всі члени СНД візьмуть участь у його обговоренні?

- Ініціатором розробки Договору про вільну торгівлю послугами, як і Договору про вільну торгівлю товарами, є Україна. Рішення виписати перший документ найближчим часом ухвалили на засіданні глав урядів СНД у Ялті 27 вересня ц.р. До того ж Україна виступила не тільки ініціатором, а й підготувала проект договору. Його відправили всім членам СНД, від них отримали пропозиції та зауваження, і зараз договір готовий до обговорення. Сьогодні відбудеться перше засідання робочої групи з його обговорення. Зацікавленість у ньому висловили всі країни-учасниці СНД, так що обговорювати проект будуть експерти 11-ти держав.

- Наскільки важлива вільна торгівля послугами в рамках Співдружності Україні?

- Для української сторони - це дуже важливе питання. На СНД припадає приблизно 40% всього обсягу торгівлі послугами України. У грошовому вираженні ціна питання - близько 9 млрд дол. До того ж важливо зазначити, що з торгівлі послугами в Україні позитивне сальдо, на відміну від торгівлі товарами. За підсумками 2011 року воно загалом становило 7,45 млрд дол., з країнами СНД - майже 5,1 млрд дол., за 8 місяців 2012 року - 4,5 млрд дол. і 3,23 млрд дол., відповідно. До того ж торгівля послугами - досить суттєва величина в загальній структурі ВВП. Після введення вільної торгівлі в рамках СНД обсяг збільшуватиметься і експорт послугами зростатиме. Наприклад, у структурі ВВП США послуги займають 80%, в Європі - 73,2%, у нас - наразі 56%.

- Які країни СНД найбільші партнери України у торгівлі послугами?

- Ми торгуємо послугами з усіма країнами СНД, але найбільшим партнером є Росія. Експорт послуг в РФ становить 5,6 млрд дол. на рік, Білорусь - 155 млн дол., Казахстан - 161, Узбекистан - 187, Туркменістан - 153, Молдову - 66, Азербайджан - 29, Вірменію - 13, Таджикистан - 6, Киргизстан - 3,7 млн дол.

Мова йде про всі види послуг, але більшість з них, звичайно, транспортні - автомобільного, залізничного та трубопровідного транспорту, його оренда, професійні послуги, послуги зв'язку, послуги, пов'язані з підприємницькою діяльністю.

- Скільки часу знадобиться для підготовки документа?

- Думаю, що за півроку ми встигнемо його підготувати для розгляду на економічній раді СНД, а потім на засіданні глав урядів країн Співдружності.

- Договором вводиться вільна торгівля послугами трубопровідного транспорту для транспортування газу і нафти?

- Окремого пункту з цього питання немає. Але в документі визначено, що доступ на весь ринок послуг повинен бути вільним. Можливо, у процесі переговорів питання щодо газо- і нафтопроводів піднімуть.

- Коли можна чекати початку переговорів про доступ до транзиту трубопровідним транспортом?

- До кінця року ми почнемо переговори за цією темою. Зараз створюється спеціальна робоча група з окремих питань, до переліку яких увійде і розробка угоди про транзит трубопровідним транспортом. Завершаться переговори до наступного засідання глав урядів СНД, тобто до травня наступного року. Зокрема, ми домовляємося провести переговори про те, щоб Україна мала вільний доступ до газу з Середньої Азії, зокрема з Туркменістану, а Росія - надала послуги для його транспортування.

- Про такий варіант говорять вже давно, але результату наразі немає...

- Питання, думаю, проясниться 4-5 грудня на засіданні глав держав СНД, яке відбудеться в Ашхабаді (Туркменістан). Вже є підтвердження щодо дати проведення цього заходу. Питання внесуть до порядку денного. Якщо держави Співдружності створюють повноцінну зону вільної торгівлі товарами та послугами і продовжать тенденцію поглиблення економічної інтеграції, то вони між собою зможуть домовитися, зокрема, щодо диверсифікації енергозабезпечення.

- Дякую за інтерв'ю.

Юрій Дощатов (УНІАН)