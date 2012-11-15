«Газпром» і Болгарія підписали остаточне інвестрішення щодо «Південного потоку»

Москва. «Газпром» і Болгарія підписали остаточне інвестиційне рішення щодо «Південного потоку».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками робочого візиту делегації ВАТ «Газпром» на чолі з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм Міллером до Республіки Болгарія.

«У присутності прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова Олексій Міллер і виконавчий директор «Болгарського енергетичного холдингу» ЕАД Михаїл Андонов підписали протокол про Остаточне Інвестиційне Рішення щодо спорудження газопроводу «Південний потік» на території Республіки Болгарія», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на переговорах з виконавчим директором ЕАД «Булгаргаз» Димитром Гоговим сторони обговорили укладення нового довгострокового контракту на постачання російського газу до Болгарії. Умови цього контракту постачання газу вже передбачають використання потужностей газопроводу «Південний потік».

«Реалізація проекту «Південний потік» на території Болгарії дає змогу зміцнити наші двосторонні відносини і підтримати енергетичну стабільність всієї Європи. Ділянка газопроводу, завдовжки 538 кілометрів, забезпечить споживачів Болгарії стабільним і безперебійним постачаннями природного газу на довгострокову перспективу», - сказав О.Міллер.

Як повідомляв УНІАН, інвестиційні рішення за проектом вже підписано з Угорщиною, Словенією і Сербією. Також ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини газопроводу «Південний потік».

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної та Центральної Європи - «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському побережжі до побережжя Болгарії. Загальна довжина чорноморської ділянки становитиме більш як 900 км., максимальна глибина - понад два кілометри, проектна потужність - 63 млрд куб. м.

Будівництво газопроводу планується почати 7 грудня поточного року.

Акціонерами компанії–оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» - South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EDF - по 15%.