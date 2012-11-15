Лібералізація ринку електроенергії ставить під загрозу безпеку АЕС України – експерт

Проект закону «Про засади функціонування ринку електроенергії України», поданий на розгляд до Верховної Ради 20 листопада поточного року, ставить під загрозу ядерну безпеку атомних електростанцій (АЕС) України.

Про це заявила директор із питань інформації та зв'язків із громадськістю асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, впровадження нової моделі енергоринку призведе до різкого погіршення фінансового стану всієї ядерної галузі. «У «Енергоатома» просто не залишиться грошей на фінансування своїх проектів», – сказала О.Кошарна.

Також вона зазначила, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості лобіює інтереси приватного бізнесу. «Міненерго, коли почалася критика цього законопроекту, створило робочу групу з 39 осіб, і то не запросивши найбільшого гравця енергоринку, який виробляє 50% електроенергії – НАЕК «Енергоатом», ухвалило рішення щодо допрацьованості цього законопроекту», – підкреслила О.Кошарна.

За її словами, асоціація «Український ядерний форум» вважає, що цей законопроект треба відкликати, оскільки він не підлягає доопрацюванню, у ньому закладена принципово неправильна ідея з фондом розподілу цінового дисбалансу, що призведе до банкрутства «Енергоатома».

«Компанія «Енергоатом» стане банкрутом, навіть більше, готуються документи про корпоратизацію компанії, й наші олігархи скуповуватимуть «Енергоатом» за безцінь. І хто думатиме про безпеку?», – підкреслила О.Кошарна.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня цього року у ВР зареєстрували законопроект «Про засади функціонування ринку електроенергії України», яким передбачається можливість свободи вибору постачальника електроенергії шляхом укладення двосторонніх договорів, а також можливість придбання необхідних обсягів електроенергії на спотовому ринку.

Директор Центру взаємодії з органами державної влади НАЕК «Енергоатом» Костянтин Запайщиков виступив із критикою цього проекту, зазначивши, що «існують значні ризики недостатнього наповнення фонду розподілу цінового дисбалансу. Обов'язковим платником до цього фонду передбачається зробити «Енергоатом» і «Укргідроенерго». До того ж кошти цього фонду повинні повною мірою фінансувати перехресні субсидії й розрахунки з виробниками електроенергії за зеленим тарифом, вести дотації для теплокомуненерго».

ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

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