Громадські організації просять Януковича не допустити реформи енергоринку у збиток атомникам

Громадські організації атомної галузі України звернулися до Президента Віктора Януковича з проханням не допустити реформування ринку електроенергії у збиток атомникам. Про це сьогодні, 15 листопада, під час прес-конференції в УНІАН заявили представники організацій.

«Ринок, який пропонується запровадити відповідно до законопроекту № 10571 «Про засади функціонування ринку електроенергії України», не відповідає головній меті реформування - забезпечення надійного постачання електроенергії споживачам України за мінімально можливою ціною на засадах конкуренції між виробниками та постачальниками», - зазначила директор з питань інформації і зв'язків з громадськістю Асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна.

За її словами, нова модель енергоринку призведе до різкого погіршення фінансового стану всієї ядерної галузі.

«Асоціація «Український ядерний форум» вважає, що цей законопроект має бути відкликаний, оскільки він не підлягає доопрацювання, в ньому закладена принципово неправильна ідея щодо Фонду розподілу цінового дисбалансу», - сказав О.Кошарна.

Також учасники прес-конференції зазначили, що передумовами виникнення погіршення фінансового становища «Енергоатому» є впровадження механізму дотування окремих категорій споживачів електроенергії шляхом створення Фонду розподілу цінового дисбалансу, що передбачено цим законопроектом.

Основними функціями Фонду є отримання коштів від електрогенеруючих компаній, що належать державі (АЕС, ГЕС, ГАЕС), і подальше їх перенаправлення на покриття збитків теплоелектростанцій, виробників «зеленої» енергії, гарантованих споживачів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 червня поточного року зареєстровано законопроект "Про засади функціонування ринку електроенергії України", яким передбачається можливість свободи вибору постачальника електроенергії шляхом укладення двосторонніх договорів, а також можливість придбання необхідних обсягів електроенергії на спотовому ринку.

Директор Центру взаємодії з органами державної влади, НАЕК «Енергоатом» Костянтин Запайщиков виступив з критикою цього проекту зазначивши, що «існують значні ризики недостатнього наповнення фонду розподілу цінового дисбалансу. Обов'язковим платником до цього фонду передбачається зробити «Енергоатом» та «Укргідроенерго». До того ж кошти цього фонду повинні повною мірою фінансувати перехресні субсидії і розрахунки з виробниками електроенергії за зеленим тарифом, вестися дотації для теплокомуненерго».

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

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