Автоімпортери виступають проти загороджувальних мит на імпортне паливо

Учасники Третього щорічного з'їзду автодилерів Сходу України заявили, що постачання на український ринок сучасних імпортних автомобілів може істотно скоротитися, якщо в Україні введуть загороджувальні мита на імпортне паливо, а виробників нафтопродуктів зобов'яжуть додавати до їхнього складу біоетанол.

Про це повідомляється в прес-релізі нафтової компанії "Паралель", дочірньої компанії холдингу "СКМ".

«Якщо в Україні з'являться загороджувальні мита на імпортні нафтопродукти, ми повинні бути готові до того, що якісного палива стане набагато менше, і воно значно подорожчає. Існує реальна небезпека, що люди стануть менше купувати нові імпортні автомобілі, тому що їх просто не буде чим заправляти», - цитуються в прес-релізі слова голови Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олега Назаренка.

Як повідомляється в прес-релізі, учасники форуму вважають, що після введення мит, дефіцит імпортного палива, відповідного євростандартам, замінять вітчизняним бензином нижчої якості, що "завдасть непоправної шкоди вітчизняному авторинку".

Згідно з повідомленням, учасники з'їзду автодилерів, проаналізувавши досвід європейських країн щодо переходу на паливо із вмістом біоетанолу, відзначили, що Європа вже згортає експеримент через придатність такого палива лише для автомобілів зі спеціальною паливною системою.

«Біоетанол у суміші з вуглеводнями розчиняє гуму і пластик. Зрозуміло, що така речовина здатна завдати непоправної шкоди непристосованим для цього виду палива автомобілям, яких в Україні переважна більшість», - наведені слова директора з якості компанії "Паралель" Олександра Титова.

Як повідомляв УНІАН, у вересні міністр енергетики та вугільної промисловості України Ю.Бойко під час поїздки до Луганської області заявив про можливе введення в грудні мита на імпорт нафтопродуктів. Однак уряд України вирішив провести розслідування, тож, чи будуть з 1 грудня введені мита на імпорт нафтопродуктів, стане відомо після завершення цього розслідування.

Нагадаємо, 8 листопада Президент України Віктор Янукович підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, згідно з якими вводиться акцизний податок на компоненти моторного палива.

Законом визначено, що вміст біоетанолу в бензинах моторних, які виробляються та/або реалізуються на території України, становитиме: у 2013 році - рекомендований вміст не менше 5% (об'ємних); у 2014-2015 рр. - обов'язкове утримання не менше 5% (об'ємних); з 2016 р. - обов'язкове утримання не менше 7% (об'ємних).

Довідка УНІАН. Мережа під брендом «Паралель» сьогодні налічує 115 АЗК. Статутний капітал ТОВ "Паралель-М ЛТД" контролює компанія Parallel Nafta LTD, дочірня компанія Групи СКМ.

Компанія СКМ сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глинодобуванні, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі. 100% акцій Компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.

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Асоціація автоімпортерів підтримує рішення Держмитслужби про донарахування платежів з учасників авторинку

Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів вважає, що Державна митна служба має право нараховувати додаткові платежі на автоскладальників. Про це УНІАН заявив генеральний директор Асоціації Олег Назаренко, коментуючи заяву голови Держмитслужби Ігоря Калетника.

Нагадаємо, сьогодні голова Держмитслужби заявив, що деякі імпортери автомобілів, кузовів і запчастин використовують схеми, коли автомобілі з Китаю заходять до України через Кіпр, до того заходять вони як вузли та агрегати. "Ми донарахували відомим компаніям понад 50 мільйонів гривень», - сказав І.Калетник.

На думку О.Назаренко, схема, позначена главою Держмитслужби, дійсно дозволяє оптимізувати витрати. «Усі автоімпортери платять 10% від вартості автомобіля. До того ж за так званий машино-комплект держава отримує лише 100 євро», - сказав О.Назаренко. Він звернув увагу, що середня вартість ввезеного в Україну автомобіля, за даними Держмитслужби, становить 19700 доларів, значить, митні збори з імпортного автомобіля становлять близько 2000 доларів.

«Я стверджував і стверджую, що імпортери для держави вигідніші, хто б що не говорив про робочі місця і платежі з ПДВ. Робочі місця є і в сфері автоімпорту, ПДВ - це зворотний податок. Нарешті держава в особі Митниці задумалась», - наголосив О.Назаренко.

Він також розповів, що простий імпортер не зможе сьогодні розмитнити автомобіль, як машино-комплект. «Цим правом володіють тільки офіційно зареєстровані автоскладальні заводи із затвердженою програмою створення робочих місць», - сказав О.Назаренко і додав, що зараз в Україні працюють 4 заводи зі збірки автомобілів.

Довідка УНІАН. У четвірку найбільших автоскладальників України входять Запорізький автомобілебудівний завод, корпорація «Богдан», Публічне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ" та ТОВ "Єврокар", що входить до Групи компанія «Атолл Холдинг».