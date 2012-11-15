«Донбасенерго» залучить у "Ощадбанку" кредит на 460 млн грн

Державна енергопостачальна компанія «Донбасенерго» має намір залучити у «Ощадбанку» кредит на 460 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредитні кошти реалізуються за двома лотами.

Кредит планується залучити строком на 5 років.

Дата акцепту - 13 листопада. Кінцевий термін підписання договору - 13 грудня поточного року.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Донбасенерго» у січні-вересні 2012 року на тлі зростання виручки збільшила чистий прибуток у 6 разів, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, - до 305,375 млн грн с 50,026 млн грн.

Наприкінці серпня поточного року Фонд державного майна України (ФДМУ) переніс дати проведення приватизаційних аукціонів з продажу 53,2% держпакета акцій «Центренерго» і 60,7% держпакета акцій «Донбасенерго» з серпня на грудень 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську та Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Державі належать 85,77% акцій ПАТ, які передані в управління НАК «Енергетична компанія України».

ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.