Ціна нафти змінилася різноспрямовано на тлі загострення ситуації на Близькому Сході

На світових торгах у п'ятницю, 16 листопада, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі даних Міністерства енергетики США і посилення напруженості на Близькому Сході.

Так, вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,12 долара, або на 0,11%, - до 108,13 долара за барель.

Вартість грудневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,02 долара, або на 0,02%, - до 85,43 долара за барель.

За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 9 листопада, зросли на 1,1 мільйона барелів, або на 0,3%, - до 375,9 мільйона барелів.

Крім того, тиск на ринок мали макроекономічні дані з США. Так, за даними Мінпраці США, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень, що завершився 10 листопада, збільшилось на 78 тисяч, становивши 439 тис. Аналітики вважали, що кількість заявок зросла всього на 20 тисяч.

Водночас чинником, що підтримує зростання цін на "чорне золото", є збереження напруженості на Близькому Сході. Вранці в п'ятницю літаки ВПС Ізраїлю завдали чергову серію ударів по сектору Газу.

Більшість аналітиків прогнозують подальше зниження цін на нафту у зв'язку з побоюваннями щодо зниження попиту на сировину через слабке економічне зростання, передає Bloomberg.