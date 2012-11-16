Україна шукає партнерів з поставок азербайджанського газу в Європу. Інфраструктура готова

Україна веде переговори про участь в реалізації проекту Трансанатолійського газопроводу (TANAP) для постачання азербайджанського газу до Європи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості з посиланням на заяву міністра Юрія Бойка в рамках Саміту Атлантичної ради з питань енергетики та економіки.

«Україна веде переговори з партнерами про можливу участь у проекті TANAР, і ми маємо переконливі аргументи, адже практично вся інфраструктура, починаючи від Туреччини до наших кордонів, вже готова», - цитує прес-служба слова міністра.

Також у повідомленні зазначено, що Україна має на кордоні з Європейським Союзом газові сховища, які можуть бути основою для майбутнього газопроводу.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року Азербайджан і Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння зі створення консорціуму для будівництва Трансанатолійського газопроводу.

Трубопровід протяжністю близько 2000 км планується прокласти з Азербайджану через Грузію до Туреччини і далі до країн Європи. Точний маршрут траси наразі не визначено.

Пропускна спроможність газопроводу на першій стадії становитиме 16 млрд куб. м газу на рік, з яких 6 млрд куб. м використовуватиметься турецькими споживачами, а 10 млрд куб. м поставлятимуться до європейських країн.

На другому етапі планується збільшення обсягу поставок до 24 млрд куб. м. Введення в дію газопроводу заплановано на 2017 р. і буде приурочено до початку видобутку на другій черзі азербайджанського родовища Шах-Деніз.

За попередніми оцінками, вартість трубопроводу становить 5-6 млрд дол.