Україна планує скоротити закупівлю газу з РФ до 20 млрд куб. м завдяки його імпорту з ЄС

Україна в 2013 році планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлю з РФ до 20 млрд куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун.

«Цього року ми купимо у РФ 27,5 млрд куб. м газу, а в 2013-му спочатку думали - 24 млрд куб. м, тепер бачимо - близько 20 млрд куб. м», - сказав В. Чупрун.

Також він зазначив, що закупівлі газу за реверсною схемою з Європи дозволяють «Нафтогазу» економити близько 100 дол. на тисячі кубометрів, що нижче ціни «Газпрому».

«У 2013 році це буде близько 5 млрд куб. м», - уточнив В.Чупрун.

Як раніше повідомляв УНІАН, ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшився в порівнянні з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 доларів.

22 жовтня під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним Президент України Віктор Янукович сказав, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають. До того ж він зазначив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обгрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

З 1 листопада поточного року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що закуповується у трейдера - німецької компанії RWE і поставляється в Україну через Польщу.

За інформацією польської компанії Gaz-System, підписаний договір передбачає "непостійні поставки" на цьому етапі на рівні близько 4 млн кубометрів на добу.

У вересні п.р. представники ДК "Укртрансгаз" заявляли про можливість імпорту газу з Європи в обсязі від 5 до 20 млрд кубометрів на рік у разі використання реверсної схеми роботи трубопроводів.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.