«Нафтогаз» купить у сінгапурської Keppel 2 бурові установки за 1,226 млрд дол.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вибрала компанію Keppel FELS Limited (Сінгапур) для поставки двох напівзанурювальних плавучих бурових установок загальною вартістю 1,226 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо під час розкриття конкурсної процедури в Києві у п'ятницю.

Згідно з тендерною документацією, один з найбільших світових лідерів з виробництва бурових установок цього типу компанія Keppel FELS Limited запропонувала найнижчу ціну в 1 млрд 226 млн. дол.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня під час розкриття конкурсної процедури стало відомо, що на поставку «Нафтогазу України» двох бурових установок загальною вартістю 1,4 млрд дол. претендують чотири компанії.

Згідно з тендерною документацією, на поставку претендували: компанія Rigas Kugu Buvetava (Латвія) з пропозицією в 1 млрд 399,6 млн. дол.; компанія Keppel FELS Limited (Сінгапур) — 1 млрд 226 млн. дол.; компанія Magic Worldwide LTD (Беліз) - 1,5 млрд дол.; Aida Holding Ltd (Беліз) — 1,4 млрд дол.

Раніше, наприкінці вересня поточного року, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголосила проведення процедури відкритих торгів з придбання двох плавучих морських бурових установок орієнтовною вартістю 1,4 млрд дол.

Фінансування закупівлі бурових платформ здійснюватиметься за рахунок запозичень компанії і не потребуватиме залучення бюджетних коштів.

Придбання бурових установок дасть змогу компанії реалізувати плани з геологічного вивчення акваторії Прикерченського шельфу, Скіфської і Фороської ділянок, а також площі Палласа.

Довідка УНІАН. Компанія Keppel FELS Limited займалася будівництвом СПБУ «Петро Годованець».

У 2011 році національна енергетична компанія "Нафтогаз України" купила плавучу бурову установку майже за 400 млн. дол. у британської компанії Highway Investment. Президент Віктор Янукович зазначав, що в майбутньому планується закупівля ще п'яти вишок.