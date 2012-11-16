Туркменістан у 2013 році розпочне видобуток газу на другому за величиною в світі родовищі

Туркменістан готовий наступного року розпочати видобуток на другому за величиною в світі родовищі природного газу для поставок до Європи та Азії за маршрутами, які отримали політичну підтримку США, проте ризикує зіткнутися з незадоволенням Росії, пише Reuters.

"На "Галкиниш" наступного року можна починати промисловий видобуток", - заявив Reuters у четвер, 15 листопада, чиновник уряду Туркменістану в кулуарах нафтогазової конференції в Ашхабаді, на яку з'їхалися чиновники і бізнесмени з 47 країн.

Середньоазіатська країна на узбережжі Каспію планує побудувати два нових трубопроводи для доставки газу з родовища "Галкиниш", більш відомого як Південний Іолотань. Один газопровід піде в Пакистан та Індію, інший, - через Каспійське море до Євросоюзу, що дозволить останньому послабити залежність від імпорту газу з Росії.

"Зараз будується три заводи з переробки, два з яких у січні-лютому вже точно будуть готові", - сказав чиновник, який попросив не називати його імені, так як він не був уповноважений давати публічні коментарі.

За даними BP, Туркменістан має четверті за величиною запаси газу після Росії, Ірану і Катару. Британська аудиторська компанія Gaffney, Cline & Associates оцінила резерви "Галкиниш" від 13,1 трильйона до 21,2 трильйона кубометрів.

Родовище розробляється в рамках сервісного контракту китайською CNPC, дубайської Gulf Oil & Gas Fze, що котирується на Лондонській біржі Petrofac і південнокорейським консорціумом LG International Corp і Hyundai Engineering Co.

ЄС веде переговори з Туркменістаном та Азербайджаном про будівництво транскаспійського газопроводу в Європу. Альтернативний проект "Південний потік" вартістю 16 мільярдів євро в партнерстві з європейськими компаніями розвиває російський експортний монополіст "Газпром", який планує постачати газ до Європи по дну Чорного моря і в четвер підтвердив плани внесків.

Аналітики вказують постачальникам на ризики, викликані зниженням попиту на газ в Європі на тлі зростання конкуренції.

Представник Євросоюзу в країнах Центральної Азії Патриція Флор закликала Ашхабад досягти угоди з енергокомпаніями ЄС про обсяги і ціну поставок.

"Важливо, щоб зуміли підписати цю угоду якомога швидше", - сказала вона Reuters.

Туркменський чиновник зауважив, що спочатку Ашхабаду потрібні "гарантії і за транзитом, і за закупівлям".

"Потрібно прийти до принципової угоди", - сказав він, зазначивши, що Туркменістан готовий постачати в європейському напрямку 30 мільярдів кубометрів газу щорічно.

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