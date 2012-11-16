Бурова установка «Петро Годованець» пробурила чотири свердловини на Одеському родовищі

Самопідйомна плавуча бурова установка (СПБУ) «Петро Годованець» з початку липня виконала буріння чотирьох свердловин на Одеському газовому родовищі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун.

«Петро Годованець» пропрацював вже чотири місяці, пробурив чотири свердловини», – сказав В.Чупрун.

Як повідомляв УНІАН, самопідйомна плавуча бурова установка «Петро Годованець» на початку липня завершила буріння свердловини №11 завглибшки 1170 м і розпочала роботи на свердловині №21 на Одеському газовому родовищі.

«Чорноморнафтогаз» на початку червня приступив до активної фази освоєння Одеського і Безіменного родовищ природного газу. Продовження облаштування Одеського і Безіменного родовищ з використанням двох сучасних СПБУ дасть змогу вже у 2013 році видобути з родовищ понад 600 мільйонів кубометрів, а з 2014 року - вийти на рівень річного видобутку понад мільярд кубометрів природного газу.

Отже, отримані результати стануть важливою частиною виконання «Чорноморнафтогазом» програми з триразового збільшення річного видобутку природного газу - з 1,05 млрд кубометрів у 2011 році до 3 млрд у 2015 році.

Довідка УНІАН. У 2011 році національна енергетична компанія "Нафтогаз України" купила плавучу бурову установку майже за 400 млн. дол. у британської компанії Highway Investment. Президент Віктор Янукович зазначав, що в майбутньому планується закупівля ще п'яти вишок.

Одеське і Безіменне газові родовища відкриті в 1988 році. У 2006 році на Одеському родовищі розпочалися роботи з його освоєння і було встановлено блок-кондуктор БК-1. Проте через відсутність грошей роботи припинили. Відтоді до 2011 року на родовищах проводилися тільки геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів. Відкриття нового продуктивного горизонту на Одеському родовищі дало змогу збільшити сумарні запаси обох родовищ до 22 млрд кубометрів природного газу.

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