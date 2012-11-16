Україна може уникнути санкцій за скорочення імпорту російського газу

Україна може уникнути штрафних санкцій з боку Росії за можливе скорочення на третину закупівель російського газу у 2013 році.

Про це УНІАН повідомив незалежний експерт Михайло Гончар.

«Нафтогаз», маючи контракт 2009 року, з формальної точки зору заявлений обсяг газу повинен вибирати, але очевидно, що існують різного роду домовленості, які давали змогу у минулому уникати застосування штрафних санкцій стосовно випадків неповного відбору газу», - сказав М.Гончар

Також він зазначив, що «Газпром» навряд чи з цього приводу звертатиметься в арбітраж, тому що те, що відбувається з «Газпромом» щодо європейських компаній, не йде йому на користь.

«Зустрівшись з упертою позицією України, і, ризикуючи одержати в Стокгольмі зустрічний позов, «Газпром» не наважуватиметься на такі кроки», - наголосив М.Гончар

Також експерт нагадав, що імпорт газу до України йде не тільки через «Нафтогаз», якщо узяти минулий і поточний роки, то імпорт до України здійснював і Ostchem Holding.

«Тому це абсолютно не означає, що цифра, озвучена заступником голови правління «Нафтогазу» Чупруном, стосується загального обсягу імпорту до України», - зазначив М.Гончар

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами заступника голови правління «Нафтогазу» Вадима Чупруна, Україна у 2013 році планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлю з РФ до 20 млрд куб. м.

Раніше заступник голови "Газпрому" Олександр Медведєв заявляв, що «Газпром» розраховує, що Україна купить цього року 40 млрд куб. м газу. Проте того ж дня міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко повідомив журналістам, що цей показник не перевищить 27 млрд кубометрів як цього, так і наступного року.

Раніше Росія заявляла, що час для переговорів щодо обсягів закупівель палива на цей рік вже упущено: річний контрактний обсяг може бути змінений не пізніше, ніж за півроку до початку поставок. Таким чином, контрактна кількість газу на 2013 рік могла бути змінена в строк до 1 липня.

Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік в 52 мільярди кубометрів, Україна повинна оплатити не менш як 41,6 мільярдів кубометрів газу.

Діючий довгостроковий контракт "Нафтогазу" і "Газпрому" передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче за мінімальний обсяг.