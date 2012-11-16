Видобуток нафти в Україні скоротився на 4,7%

Видобуток нафти в Україні в січні-жовтні 2012 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 4,7% - до 1,932 млн тонн, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з даними статистичного відомства, видобуток нафти в жовтні поточного року порівняно з попереднім місяцем виріс на 1,8% - до 191 тис. тонн. Порівняно з жовтнем 2011 року падіння становило 5,3%.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році українські компанії скоротили видобуток нафти до попереднього року на 5,9%, до 2,424 млн тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг "Нафтогаз" володіє контрольним пакетом акцій.