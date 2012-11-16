Виробництво електроенергії зросло на 2,6%

Виробництво електроенергії в Україні в січні-жовтні 2012 року зросло порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 2,6% - до 161,7 млрд кВт/год, повідомила Державна служба статистики.

Атомні електростанції, частка яких в загальнонаціональному виробництві електроенергії знаходиться на рівні 45%, за 10 місяців 2012 року зменшили виробництво електроенергії на 0,1% - до 73,1 млрд кВт/год.

Теплові електростанції збільшили за цей період генерацію на 5,9%, до 79,2 млрд кВт/год, а гідроелектростанції скоротили обсяг генерації на 7,2%, до 8,8 млрд кВт/год.

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна планує в 2012 році збільшити виробництво електроенергії до попереднього року на 3% - до близько 200 млрд кВт/год.

Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України в 2011 році збільшилося на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/год.