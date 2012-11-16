Україна скоротила первинну переробку нафти на 50%

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-жовтні 2012 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 3,7 млн ​​тонн, що на 49,5% менше показника аналогічного періоду 2011 року, сказано у повідомленні Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, первинна переробка нафти на вітчизняних НПЗ в жовтні поточного року збільшилася в порівнянні з попереднім місяцем на 5,8% - до 0,3 млн т.

За інформацією статистичного відомства, виробництво бензину моторного у країні за десять місяців 2012 року скоротилося в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 41,1% до 1,39 млн тонн, виробництво дизельного палива для транспорту впало на 46% до 1,185 млн тонн, а мазуту - на 63,1% до 663 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні перебуває шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. У минулому році НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

В українському уряді наразі ведеться дискусія про необхідність введення митних зборів на ввезення імпортних нафтопродуктів для стимулювання вітчизняної нафтопереробки.