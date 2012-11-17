Підвищення податкових ставок не торкнеться акцизів на нафтопродукти

Нова редакція законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України в частині підвищення низки податкових ставок (№10687), підготовлена до другого читання, не торкнеться акцизів на нафтопродукти і не призведе до підвищення цін на бензин.

Про це у коментарі УНІАН сказав народний депутат України (фракція Партії регіонів), голова парламентського комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Віталій Хомутиннік.

«Унаслідок ухвалення законопроекту ціни на пальне не підвищуватимуться, оскільки ставки акцизного податку на пальне встановлені у євро, і немає сенсу їх індексувати», - сказав В.Хомутиннік.

Водночас він зазначив, що загальний економічний ефект від ухвалення законопроекту становитиме не менш як 2 млрд грн додаткових надходжень до бюджету. «Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу (№10687) передбачає щорічну індексацію абсолютних ставок податків. Поза сумнівами, це збільшить надходження до бюджету. Остаточна сума надходжень може бути розрахована після ухвалення законопроекту, але, за попередніми розрахунками Мінфіну, ця цифра становить близько 2 млрд грн», - сказав народний депутат.

За його словами, законопроект може бути розглянутий у другому читанні 20 листопада.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни ставок деяких податків і зборів». Законопроектом передбачається змінити ставки податків і зборів з урахуванням індексу споживчих цін і індексу цін виробників промислової продукції. До зміни пропонуються, зокрема, акцизи на тютюн і тютюнові вироби, спирт, лікеро-горілчану продукцію, збори за користування надрами, за викиди шкідливих речовин в атмосферу і поводження з відходами.