Меркель радить Путіну «сприймати як даність» Третій енергопакет

Москва. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Росія повинна сприймати як даність норми Третього енергетичного пакету.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона заявила в Москві на спільній прес-конференції з Президентом РФ Володимиром Путіним.

«Я рекомендую сприймати речі такими, як вони є, і використовувати ту свободу дій, яку вони представляють», - сказала А.Меркель.

За її словами, в ЄС існують різні філософські підходи, що краще захищає конкурентну боротьбу, і було ухвалено компромісне рішення, яке знайшло своє відображення в Третьому енергопакеті.

«Ми в Європі вели дуже запеклі дискусії (з цього питання) на прикладі ліній електропередачі, залізничного сполучення», - сказала вона.

А.Меркель зазначила, що буде неможливо добитися 100% проводження тільки російського газу через один трубопровід. При цьому вона відзначила, що якщо не буде другого постачальника, то існуюча труба має використовуватися в повному обсягу.

У свою чергу, В.Путін зазначив, що Росія з повагою ставитиметься до рішень своїх партнерів, але це не повинно зачіпати інтереси РФ.

«Третій енергопакет – шкідливий документ. Це наша думка. Європейські партнери мають право робити те, що вони хочуть. Єдине, проти чого ми заперечуємо – проти того, щоб законам, які ухвалюються, надавалася зворотна сила», - сказав він.

В.Путін наголосив, що це неприпустимо і такий спосіб вирішення питань нецивілізований.

«Якщо ми вкладаємо гроші в якісь мільярдні проекти за діючими правилами і законами, то яка може бути у нас упевненість, що буде з цими інвестиціями, якщо невідомо, що з цими рішеннями буде потім, і заднім числом нові правила будуть поширені на старі інвестиції?» - сказав він.

Довідка УНІАН. «Третій енергетичний пакет», запропонований Єврокомісією ще в 2007 році, описує нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, передбачає, що компанії - продавці газу і електрики не можуть володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.

Окремо в документі прописано, що ці правила мають застосовуватися не тільки до європейських компаній, а й до фірм з третіх країн, що працюють в ЄС.

У «Третьому енергетичному пакеті» також зазначається, що влада кожної європейської країни може відмовити компанії в праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розподілу видобутку і транспорту або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС.

Українська влада зобов'язалася запровадити положення «Третього енергетичного пакета» до 2015 року. Проти цього виступає Російська Федерація, яка поставляє через Україну до 80% свого газового імпорту в Євросоюз.