На Хмельниччині створять перший в Україні енергетичний кластер

На Хмельниччині підписано Меморандум між представниками науки, влади, промислових підприємств, енергозберігаючих і енергогенеруючих компаній щодо створення першого в Україні енергетичного кластеру.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, це відбулося в рамках розширеного засідання Ради Західного наукового центру НАН України на базі Хмельницького національного університету у п’ятницю.

На думку голови ОДА Василя Ядухи, Меморандум дасть можливість об’єднати всі зусилля стосовно розвитку альтернативних видів джерел енергії і звичайно економії енергетичних ресурсів.

“Це для нас надзвичайно важливо. Вважаю, що у нас є достатньо фахівців і серйозних кадрів, щоб об’єднувати ці всі ідеї і втілювати їх на практиці. Я особисто вніс пропозицію, щоби наші провідні вузи технічного спрямування ввели додаткові професії на відповідних факультетах, з тим щоби прив’язати знання наших випускників до виробництва”, – зазначив очільник області.

Він заявив, що Хмельниччина активно працює в напрямку альтернативних видів опалення, особливо в створенні когенераційних установок, гідроелектростанцій, сонячних електростанцій, переходу бюджетних організацій на твердопаливні котли та інше, заощаджуючи при цьому великі кошти.

Зокрема, 16 когенераційних установок, які введено в експлуатацію, вже дали економію понад 12 млн грн. бюджетних коштів, пояснив В.Ядуха.