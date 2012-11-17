Бойко: Україна в 2012 році скоротить імпорт газу з РФ до 26 млрд куб м

Україна в поточному році скоротить постачання російського газу до 26 млрд. кубічних метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в п'ятницю ввечері в ефірі телеканалу "Інтер" заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко.

"Ми купимо у Росії цього року 26 млд. куб м газу, хоча анонсували 27", - сказав Ю.Бойко.

Також міністр зазначив, що оплата буде здійснюватися тільки за 26 млрд. куб. м газу. "Ми заплатимо тільки за те, що купимо, і це наша позиція. Ми будемо її відстоювати", - підкреслив міністр.

Раніше заступник голови "Газпрому" Олександр Медведєв заявив, що "Газпром" розраховує, що Україна закупить у цьому році 40 млрд куб. м газу.

Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80 відсотків обсягу закупівлі, передбаченої за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд. куб. м, Україна мала б сплатити не менше 41,6 млрд. куб. м газу.

Чинний довгостроковий контракт "Нафтогазу" і "Газпрому" передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче мінімального обсягу.

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