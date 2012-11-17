НКРЕ рідше перевірятиме своїх ліцензіатів

13:30, 17 листопада 2012
Енергетика
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, повідомляє, що НКРЕ продовжує поетапно здійснювати заходи, якими забезпечується виконання Указу Президента України від 12 березня 2012 року № 187 „Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на прес-службу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Зазначається. що 24 жовтня Кабінет міністрів України постановою № 975 вніс зміни до Критеріїв оцінки ступеня ризику від діяльності суб'єктів господарювання. Розробником цих змін є НКРЕ. Змінами, зокрема, передбачено, що суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії; виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, коґенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, тепер належатимуть до суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику, а не з високим, як це було раніше.

У зв'язку з чим таких суб'єктів перевірятимуть рідше, а саме не частіше ніж один раз на рік.

Крім того, на веб-сайті НКРЕ (www.nerc.gov.ua) розміщено вичерпні переліки нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється Комісією під час здійснення планових та позапланових перевірок ліцензіатів в електро-, теплоенергетичному та нафтогазовому комплексах. Таким чином, для ліцензіатів забезпечено вільний та безоплатний доступ до таких нормативно-правових актів, що дасть змогу покращити ступінь їх поінформованості.

*** Критерії оцінки ступеня ризику від діяльності суб'єктів господарювання, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією регулювання електроенергетики України, були затверджені постановою Кабінету міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 835.

Пунктом 84 «Удосконалення та зменшення частоти здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» Національного плану дій на 2012 рік було передбачено перегляд Критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності.

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