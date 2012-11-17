Харківську ТЕЦ-3 переведуть на газ, який отримуватимуть з кам'яного вугілля

Харківську ТЕЦ-3в рамках модернізації планують перевести на газ, який будуть отримувати з кам'яного вугілля.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на генерального директора комунального підприємства «Харківські теплові мережі» Сергія Андрєєва.

За його словами, сьогодні станція має великі ресурси, але використовувати їх на повну потужність не дає змоги старе обладнання, встановлене ще при будівництві ТЕЦ у 1934 році.

«Ми розглядаємо різні варіанти модернізації станції, основний з них - переведення роботи станції на вугілля і на синтез газу. Це пов'язане з державною політикою енергобезпеки та відходу від дорогого газу російського видобутку. Сьогодні проект перебуває на стадії техніко-економічного обгрунтування та переговорів. Потрібні інвестори, потрібні великі кошти. Сьогодні технології дають змогу без серйозних переробок станції перевести її на синтез газу: тут будуть спалювати не вугілля, а одержуваний з нього газ», - сказав С.Андрєєв.

Він зазначив, що вугілля можна переробляти, у тому числі, й за містом, а доставляти отриманий теплоносій на місце як цистернами, так і трубопроводом. Керівник ХТМ підкреслив, що, враховуючи вартість видобутку газу, видобуток кам'яного вугілля разом з транспортними витратами все одно коштуватиме в 2 - 2,5 рази дешевше.

С.Андрєєв також зазначив, що найбільш економічно вигідною робота станції є в тому випадку, коли тепло виробляється завдяки відбору пари з турбін. За його словами, ТЕЦ-3 працює саме в такому режимі - виробляє електроенергію, а відпрацьований пар іде на підігрів теплоносія. На станції працює котельня, яка знімає пікові навантаження. У разі переобладнання ТЕЦ, виробіток електроенергії знизиться, але теплоенергія буде вироблятися в піковій котельні в колишньому обсязі. Керівник зазначив, що для харків'ян реконструкція станції не буде відчутною.

С.Андрєєв уточнив, що будь-який ремонт на станції провадять коштом інвестиційної програми, яку затверджує НКРЕ. У 2011 році на ремонт і заміну обладнання було витрачено близько 11 млн грн. Так, торік встановлена автоматизована система обліку відпуску електроенергії, замінена акумуляторна батарея, що як джерело постійного струму живить обладнання станції.

Директор Департаменту комунального господарства міськради В.Кітанін зазначає, що після прийняття ТЕЦ-3 у комунальну власність на підприємстві провели ремонт, на сьогодні ТЕЦ підготовлена до стабільної роботи взимку.

«Підприємство вже понад рік перебуває в комунальній власності, і за цей час тут багато чого змінилося - починаючи із зовнішнього вигляду приміщень і територій. Зроблено ремонт корпусів, почали роботу їдальні, зміни працюють з гарячим харчуванням. Також виконано колосальну роботу з підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період», - наголосив В.Кітанін.

Довідка УНІАН. ТЕЦ-3 - перша теплоелектростанція в СРСР, побудована і змонтована радянськими фахівцями на вітчизняному обладнанні. Пуск ТЕЦ-3 відбувся 1 серпня 1934 року, повернута в комунальну власність Харкова у 2011 р.

На ТЕЦ-3 встановлено вісім енергетичних котлоагрегатів різних параметрів, 5 водогрійних котлів потужністю 100 і 180 Гкал та 5 турбоагрегатів різної потужності.

Теплова енергія, яку виробляє ТЕЦ-3,забезпечує 25% усієї потреби централізованого теплопостачання Харкова в опалювальний період та до 50% гарячого водопостачання не в опалювальний період у 7 районах міста: Дзержинському, Київському, Комінтернівському, Московському, Фрунзенському, Орджонікідзевському, Червонозаводському. Забезпечує теплопостачанням та гарячим водопостачанням 1929 будинків, 63 школи, 47 дошкільних та 41 лікувальний заклад.

Встановлена сумарна електрична потужність становить 86 МВт, встановлена теплова потужність - 1092 Гкал.