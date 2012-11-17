Бойко: Україна через три роки імпортуватиме не більше 5-7 млрд. куб. м газу

Постачання імпортного газу по кожному з майбутніх контрактів в Україну через три роки становитимуть не більше 5-7 млрд. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко.

"Через три роки закупівля газу по кожному з контрактів, будь то німці, "Газпром" чи Катар, буде не більше 5-7 млрд. куб. м, а все решту будемо добувати у себе в країні", - заявив Ю.Бойко.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна за 9 місяців 2012 року скоротила імпорт з РФ порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 30,9 відсотка - до 24,58 млрд. куб. м.

У середині жовтня ц.р. міністр енергетики та вугільної промисловості Ю.Бойко заявив про зниження споживання країною російського газу на 15% та економію 1,8 млрд. доларів.

Видобуток природного газу в Україні за 10 місяців ц.р. скоротився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 0,6% - до 15,9 млрд. куб. м.

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