Ситуація на Близькому Сході роздула ціни на нафту

На світових торгах у понеділок, 19 листопада, ціни на нафту ростуть на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Так, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,69 долара, або на 0,63%, - до 109,64 долара за барель.

Вартість грудневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,81 долара, або на 0,93%, - до 87,73 долара за барель.

Тривають переговори щодо укладення перемир'я між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями, але сторони наразі не дійшли до домовленостей, які б дозволили зупинити бойові дії в секторі Газа. Однак труднощі в переговорному процесі не виключають того, що Ізраїль погрожує розпочати протягом двох-трьох діб повномасштабну - наземну, морську і повітряну - операцію в секторі Газа і продовжувати її до повалення режиму ХАМАС, передає Bloomberg.