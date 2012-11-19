Бойко та Міллер у Москві, а Янукович з Путіним - по телефону, обговорили стратегічну співпрацю в газовій сфері

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер обговорили сьогодні в Москві питання стратегічної співпраці в газовій сфері.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міненерговугілля.

«Сторони обговорили низку питань стратегічного співробітництва двох країн у газовій сфері», - йдеться в повідомленні.

Особливу увагу під час зустрічі Ю.Бойко і О.Міллер приділили питанню забезпечення надійного транзиту російського газу до країн Європи в осінньо-зимовий період, наголошується у повідомленні.

Сьогодні ж відбулася телефонна розмова Президента РФ Володимира Путіна з Президентом України Віктором Януковичем. Президенти двох країн також "обмінялися думками щодо відносин в енергетичній сфері", повідомляє прес-служба Кремля.