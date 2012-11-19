Суд повернув у держвласність газорозподільчі системи в Запорізькій області

Господарський суд Запорізької області ухвалив рішення про повернення у власність держави газорозподільчих систем на території Запорізької області вартістю 230 млн грн.

Як повідомила УНІАН начальник відділу представництва інтересів громадян і держави в судах прокуратури Запорізької області Юлія Гудименко, Господарський суд Запорізької області задовольнив позов прокуратури Запорізької області, що подавався в інтересах держави в особі ФДМУ і Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Своїм рішенням суд визнав недійсним договір, за умовами якого ПАТ «Запоріжгаз» було передано в безоплатне користування розподільчі газопроводи й споруди на території Запорізької області на загальну суму 230 млн грн.

За словами Ю.Гудименко, відповідне рішення за позовом прокуратури Запорізької області було ухвалено Господарським судом Запорізької області 6 листопада.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжгаз» (м. Запоріжжя) займається транспортуванням газу розподільчими трубопроводами, а також продає газ населенню й бюджетним установам у Запорізькій області.

У вересні ПрАТ «Газтек» (м. Київ) сконцентрувало в своїй власності близько 49,759% акцій "Запоріжгазу" (до приватизаційного конкурсу "Газтеку" належало 24,759% акцій облгазу). Власником ще 14,5% акцій, що раніше належали компанії "РосУкрЕнерго", є кіпрська компанія Centragas Holding Ltd.

«Газтек» є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які деякі ЗМІ пов'язують із українським бізнесменом Дмитром Фірташем.