Кабмін змінив одного із заступників голови правління «Нафтогазу»

Кабінет Міністрів призначив на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацубу.

Відповідне розпорядження № 913 від 19 листопада було опубліковано на офіційному сайті Кабінету Міністрів.

Раніше, розпорядженням № 912 від 19 листопада Кабмін звільнив з посади заступника глави правління Сергія Кацубу, у зв'язку його обранням у народні депутати України.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.