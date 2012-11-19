Кабмін змінив одного із заступників голови правління «Нафтогазу»
15:55, 19 листопада 2012Енергетика
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Кабінет Міністрів призначив на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацубу.
Відповідне розпорядження № 913 від 19 листопада було опубліковано на офіційному сайті Кабінету Міністрів.
Раніше, розпорядженням № 912 від 19 листопада Кабмін звільнив з посади заступника глави правління Сергія Кацубу, у зв'язку його обранням у народні депутати України.
Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.
НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.
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