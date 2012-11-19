«Енергоатом» планує залучити кредит у розмірі 120 млн дол.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір залучити кредит у розмірі 120 млн дол.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія має намір залучити дві кредитні лінії - 80 млн дол. і 40 млн дол., строком на один рік.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада поточного року компанія «Енергоатом» оголосила тендер на залучення кредиту в розмірі 87,55 млн чеських крон, що приблизно становить 4,4 млн дол.

На початку вересня «Енергоатом» скасував тендер на залучення кредиту в розмірі 340 млн грн через відсутність необхідної кількості заявок.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

У 2011 році «Енергоатом» збільшив чистий прибуток в 2,9 раза - до 2,38 млрд грн.