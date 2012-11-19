«Чорноморнафтогаз» залучив у «Сбербанку Росії» кредитну лінію на 465 млн грн

Великий український добувач газу - державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» залучив у «Дочірнього банку Сбербанку Росії» кредитну лінію лімітом 465 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні конкурсних торгів, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, дана кредитна лінія відкривається з метою поповнення обігових коштів компанії і рефінансування кредитної заборгованості.

Також наголошується, що за користування кредитними коштами у гривні ставка становитиме 40% річних, комісія за відкриття і ведення позикового рахунку становитиме 0,25%, що вцілому становитиме 189,746 млн грн без ПДВ; за користування кредитними коштами в доларах США - 11,5% річних і комісія за відкриття і ведення позикового рахунку становитиме 0,25% - в цілому - 6,929 млн дол. без ПДВ.

Кредит залучається строком на 1 рік.

Договір на надання кредитних послуг був підписаний 12 листопада 2012 року.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У цей час на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових та 1 нафтове родовище.

«Дочірній банк Сбербанку Росії» (м. Київ) зареєстрований в червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Ощадний банк Російської Федерації» (м. Москва).