Реформування енергоринку позбавить атомну енергетику інвестпривабливості - експерти

Нинішня редакція законопроекту №10571 «Про засади функціонування ринку електричної енергії в Україні» позбавить українську атомну енергетику інвестиційної привабливості і можливості реалізовувати проекти з підвищення безпеки на АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила низка експертів під час круглого столу, організованого 19 листопада Асоціацією «Український ядерний форум» і присвяченого обговоренню законопроекту №10571.

Як зазначив під час свого виступу голова правління громадської організації «Фонд розвитку ядерної енергетики» Анатолій Шведов, законопроект про реформування енергоринку, що передбачає статтею №25 створення Фонду розподілу вартісних дисбалансів, залишає «Енергоатом» без оборотних коштів.

«Якщо ми хочемо розвивати атомну енергетику, яка виробляє 50% всієї електроенергії в країні, то нам потрібні гроші для реалізації програм з підвищення безпеки на АЕС, проектів з добудови енергоблоків та подовження термінів експлуатації енергоблоків, які відпрацювали свій ресурс. Та схема формування енергоринку, яку пропонує законопроект, не залишає «Енергоатому» ресурсів для реалізації усіх цих проектів», - сказав експерт.

Він так само висловив сумнів у тому, що європейські експерти, які давали позитивні відгуки щодо даного законопроекту, були ознайомлені зі статтею 25 цього документа.

«У Європі, яка давно чекає від України реформування енергоринку, просто не бачили статті 25 цього законопроекту, яка замість вирішення проблеми перехресного субсидіювання на українському енергоринку посилює її», - додав А.Шведов.

В.о. директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко переконаний, що якщо законопроект №10571 буде ухвалений, то через 5-10 років, українська енергетика повністю втратить свою конкурентоспроможність.

«В умовах відсутності реальної конкуренції на ринку електроенергії наша енергетика почне деградувати, втратить конкурентоспроможність, а після цього Україна почне імпортувати електроенергію», - прогнозує експерт.

За його словами, в Україні взято курс на монополізацію ринку.

«Законопроект №10571 пропонує таку модель енергоринку, в якій немає місця для реальної конкуренції, а є механізм дотування теплової енергетики за рахунок атомної генерації та гідроенергетики», - сказав В.Омельченко.

Генеральний директор Асоціації «Український ядерний форум» (УЯФ) Микола Кухарчук так само вважає, що законопроект №10571 вкрай негативно відіб'ється на українському енергоринку.

«Ми змушені констатувати, що прийняття законопроекту про реформування енергоринку в його нинішньому вигляді не дасть українському ринку електричної енергії нормально розвиватися і рухатися вперед. Прийняття законопроекту позбавить українську енергетику інвестиційної привабливості, а залучення інвестицій - це сьогодні одна з ключових проблем енергетики», - зазначив глава УЯФ.

Так само М. Кухарчук зазначив, що в даний момент в НАЕК «Енергоатом» на фінальній стадії знаходяться переговори щодо отримання кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію проекту з підвищення безпеки всіх українських АЕС, ведуться переговори про залучення кредиту і в «Євроатома».

«Але прийняття законопроекту №10571 поставить хрест на цих переговорах», - підкреслив М. Кухарчук.

«Ми в жодному разі не виступаємо проти реформування енергоринку, але ця реформа повинна враховувати інтереси всіх його учасників, а в кінцевому рахунку - українських споживачів електроенергії», - сказав М.Кухарчук.

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 листопада громадські організації атомної галузі України звернулися до Президента Віктора Януковича з проханням не допустити реформування ринку електроенергії в збиток атомників.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

У 2011 році «Енергоатом» збільшив чистий прибуток в 2,9 раза - до 2,38 млрд грн.