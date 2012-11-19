«Нафтогаз» спрямує 407,6 млн грн на сейсморозвідувальні дослідження площі Палласа

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заплатить компанії «Українське комерційне товариство» (м. Луганськ) 407,6 млн грн за сейсморозвідувальні дослідження площі Палласа.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кінцевий термін підписання договору 19 грудня поточного року.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку жовтня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголосила відкритий конкурс на проведення сейсмологічних досліджень на площі Палласа, розташованій у південній частині Прикерченськогошельфу Чорного моря.

Довідка УНІАН. Структура Палласа розташована в південній частині Прикерченського шельфу Чорного моря на транскордонній території України і Росії. Площа структури Палласа становить близько 200 кв. км. Глибина моря в точці проектної параметричної свердловини становить 460 м. Площа структури - близько 200 кв. км. Перспективні видобувні ресурси вуглеводнів досягає 145 млн т.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.