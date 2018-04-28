Ціна на газ залежить від "настрою" української влади

Україна дедалі частіше і все з більшим наголосом робить заяви про скорочення споживання російського газу як на сьогоднішній день, так і на перспективу. Основою цього повинні послужити масове переведення ТЕЦ на вугілля, зростання власного видобутку, а також імпорт блакитного палива за реверсною схемою із Європи.

Але що частіше звучать від влади такі месиджі, то більше питань вони викликають. Передусім, чим відповість «Газпром» на подібні дії Києва, які не пов'язуються з його газовим контрактом, чи дійсно реверс здатний наростити потужність, щоб наші енергопотреби були задоволені, і що насправді відбувається з власним видобутком?.. А найголовніше - влада стверджує, що ми маємо всі підстави для перегляду газового контракту. Так чому ж Україна досі цим не скористалася?

Скоротимо і наростимо, але років через п'ять

Як статдані різняться з реальними цінами, так і окремі посили влади щодо енергонезалежності від Росії. Наприклад, міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко нещодавно заявив, що Україна в поточному році скоротить постачання російського газу до 26 млрд кубічних метрів, «хоча анонсували 27». Причому оплата буде проводитися тільки за 26 млрд куб. м газу - «ми заплатимо тільки за те, що купимо, і це наша позиція. Ми її відстоюватимемо».

Що стосується «анонсу», то заступник голови правління «Нафтогазу» Вадим Чупрун зазначив, що в 2013 році Україна планує скоротити його закупівлі з РФ до 20 млрд куб. м і імпортувати за реверсною схемою із Європи 5 млрд куб. м газу.

«У цьому році ми купимо у РФ 27,5 млрд куб. м газу, а в 2013-му спочатку думали - 24 млрд куб. м, тепер бачимо - близько 20 млрд куб. м», - сказав Чупрун.

***Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі ц.р. ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 доларів.

Судячи з цифр, абсолютно незрозуміло, хто і як думає, чи що бачить?..

Зате у «Газпромі» вважають, що Україна закупить в цьому році 40 млрд куб. м газу і не збираються переглядати контракт (контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» заснований на умові "бери або плати», яка поширюється на 80% обсягу закупівлі, передбаченої за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік в 52 млрд куб. м, Україна повинна була б сплатити не менше 41,6 млрд куб. м газу. Чинний довгостроковий контракт передбачає штрафні санкції при закупівлі газу менше мінімального обсягу). У білокам'яній також підкреслюють, що час для переговорів щодо обсягів закупівель палива на цей рік вже втрачено: змінити все можна було б не пізніше, ніж за півроку до початку поставок, тобто, до 1 липня.

Але попри непоступливість «Газпрому», Бойко запевняє, що «через три роки закупівля газу за кожним з контрактів, чи то з німцями, чи «Газпромом» або Катаром, буде не більше 5-7 млрд куб. м, а все інше будемо добувати у себе в країні».

Тоді як бути з тим, що видобуток природного газу в Україні за 10 місяців п.р. скоротився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 0,6% - до 15,9 млрд куб. м. А в 2011 році українські компанії скоротили до попереднього року видобуток газу на 0,3% - до 19,2 млрд куб. м. Причому падіння спостерігається з року в рік. Звичайно, закупівля бурових для освоєння шельфів Чорного і Азовського морів, а також залучення до розробок іноземних компаній, можливо, коли-небудь і зроблять свою справу, але фахівці на найближчу перспективу таких гарантій не дають.

Як зазначив Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-Club», «дійсно, власний видобуток скорочується. Раніше ми видобували 22 млрд кубометрів, а зараз приблизно 19. Але на цьому етапі повинен стабілізуватися видобуток. Про збільшення не йдеться, оскільки старі родовища виснажуються, а ті, які вводяться, якраз і повинні не дати можливості надалі падати обсягом видобутку. Єдине, що на перспективу планується видобувати за різними прогнозами від 20-40 млрд кубометрів, то все залежатиме від інвестування у дану сферу. Років через п'ять перші результати можуть з'явитися. Що стосується озвучених планів на наступний рік (з видобутку), то це будуть тільки відсотки, а не рази - чудес не буває».

Що стосується купівлі газу, то, за словами експерта, в цьому питанні є маленька спекуляція. «Наприклад, у поточному році скоротиться закупівля до 27 млрд кубометрів, а в наступному - до 24,5. І в цьому році, і в наступному Фірташ, який домігся окремих контрактів, минаючи НАК «Нафтогаз», купує ще 8 млрд кубометрів газу. Якщо зібрати усе воєдино, то практично нічого особливо не змінилося. Хоча, дійсно, зростає кількість переведених на вугілля ТЕЦ, крім того, зменшується саме споживання газу, адже промисловість у стагнації. Тобто, скорочення споживання - не чиїсь конкретні перемоги, а просто згортається виробництво», - пояснив Тодійчук.

Заяви - тепер, а реверс - на перспективу

І ще один «спірний» момент - реверсні поставки. Йдеться про газ, який купується у трейдера - німецької компанії RWE - і поставляється в Україну через Польщу. Поставки почалися з 1 листопада. Якщо Чупрун говорить про можливість закупівлі 5 млрд куб. м, то ще у вересні «Укртрансгаз» заявив про можливість реверсного імпорту до 20 млрд кубометрів на рік.

За словами Чупруна, закупівлі газу за реверсною схемою із Європи дозволяють «Нафтогазу» економити близько 100 дол. на тисячі кубометрів, що нижче ціни «Газпрому». «У 2013 році це буде близько 5 млрд куб. м», - уточнив Чупрун.

Водночас Прес-секретар управляючої польською газотранспортною системою компанії Gaz System Малгожата Полковська сказала, що німецький трейдер RWE не зможе прокачати в Україну через Польщу більш ніж 1,464 млрд кубометрів газу через технічні обмеження трубопроводу. «Фізичні поставки можливі тільки через Хермановіце, оскільки є тільки один пункт, який з'єднує українську та польську газотранспортну систему (Дроздовичі з української сторони)», - пояснила вона. За її словами, RWE на сьогоднішній день замовила у Gaz System послугу на транспортування газу до України через цей пункт тільки на листопад поточного року. «Максимальні технічні можливості транспортування газу через Хермановіце в напрямку України становлять 4 млн кубометрів на добу», - уточнили в прес-службі GS.

М.Полковська також підкреслила, що Gaz System не може гарантувати постійність поставок цих 4 млн кубометрів на добу, і на практиці може обмежувати прокачування на «невизначений час». Вона не стала коментувати, яким чином 5 млрд кубометрів газу RWE можуть бути доставлені до України через Польщу.

«Послуга (в цьому пункті) може бути перервана через несприятливі умови розподілу в мережах газу, за транспортування якого відповідає наша компанія. Ми не можемо точно сказати, яким чином протягом року будуть використовуватися запропоновані Gaz System вільні потужності", - відзначили у компанії.

Польський експерт з енергетичних питань Анджей Щесняк вважає, що RWE може постачати газ Україні за схемою «віртуального реверсу», коли законтрактоване у «Газпрому» німецькою компанією паливо, яке постачається через Україну, залишається в розпорядженні «Нафтогазу». За його словами, таке дозволяє польське законодавство, висловивши припущення, що українській владі також не завадило б знайти спосіб реалізації подібного варіанту.

Тодійчук наголошує, що «українська система готова до прийому в реверсі 5 млрд кубів газу. Але потрібно ще вирішувати питання зі словаками та угорцями. А вони не поспішають з цим, оскільки перебувають під великим тиском з боку «Газпрому». Брюссель за мільярдні прокачування газу за реверсом тільки з 2014 року. Такий тайм-аут узятий, щоб не дратувати Росію».

До суду свої не пускають

Судячи з усього, спори навколо «газової» плутанини йтимуть по наростаючій. Причому і сам Бойко не виключає судових розглядів з «Газпромом» через зниження закупівлі Україною газу.

«Так, у нас будуть спори, можливо, навіть судові, з нашими російськими колегами. Ми абсолютно праві, ми будемо діяти у відповідності з національними інтересами нашої країни, і будемо їх відстоювати в Стокгольмі, або Лондоні, або в Парижі. У нас іншого виходу немає», - підкреслив Бойко.

Допомогти в спорах може і стан справ «Газпрому» в ЄС. Там з вересня ведеться розслідування відносно компанії, її підозрюють у порушенні конкурентного законодавства. До того ж дедалі більше країн Європи добилися останнім часом знижок від «Газпрому». Останньою була Польща - на початку листопада ц.р. польській державній нафтогазовій компанії PGNiG вдалося домогтися понад 15% знижки на російський газ, що дозволить країні з наступного року щорічно економити до одного мільярда доларів. Наприкінці жовтня ц.р. «Газпром» програв спір в арбітражному суді у Відні з чеським підрозділом німецького концерну RWE, від якого російська компанія вимагала оплати 0,5 млрд доларів штрафу за законтрактований, але не відібраний газ. Аналогічні «переговори» вже відбулися з компаніями E.ON в Німеччині та Eni в Італії, а також компанією Gaz de France, OMV в Австрії. Econgas, дочірня структура OMV, і SPP змогли домовитися про більш сприятливі ціни на газ з «Газпромом» в кінці 2011 р. - початку 2012 р.

Незалежний експерт Михайло Гончар вважає, що Україна може уникнути штрафних санкцій з боку Росії за можливе скорочення на третину закупівель російського газу в 2013 році.

«Нафтогаз», маючи контракт 2009 року, з формальної точки зору заявлений обсяг газу повинен вибирати, але очевидно, що існують різного роду домовленості, які дозволяли в минулому уникати застосування штрафних санкцій у випадках неповного відбору газу», - сказав М.Гончар.

Так само він відзначив, що «Газпром» навряд чи буде з цього приводу звертатися до арбітражу, тому що те, що відбувається з «Газпромом» стосовно європейських компаній не йде йому на користь. «Зіткнувшись з упертою позицією України, і, ризикуючи отримати в Стокгольмі зустрічний позов, «Газпром»не буде зважуватися на подібні кроки», - підкреслив Гончар.

Також експерт нагадав, що імпорт газу до України йде не тільки через «Нафтогаз», якщо взяти минулий та поточний роки, то імпорт до України здійснював і Ostchem Holding. «Тому це абсолютно не означає, що цифра, озвучена заступником голови правління «Нафтогазу» Чупруном, має стосунок до загального обсягу імпорту до України», - зазначив Гончар.

Тодійчук вважає, що «судові розгляди з «Газпромом» можуть бути, оскільки, за великим рахунком, монопольний постачальник абсолютно необґрунтовано встановив для України таку високу ціну на газ. У контракті є пункт, згідно з яким, у разі значних змін ціни, сторони мають право переглянути формулу її утворення. У нас ціна змінилася вдвічі. Тому українська сторона може наполягати на перегляді контракту.

Але наша влада усе ніяк не наважаться зробити цей крок, тому що дуже залежать вітчизняні олігархи і від інших контрактів з Росією - труби, сири тощо. Зараз навіть трохи провокують, щоб Росія подала першою до суду (оскарживши недотримання недобору законтрактованого газу). Їм це вигідно, тому що ініціатива буде виходити від Москви. Причому Україна, як і інші європейські країни, має дуже великий шанс виграти цей суд. В цілому, якби не різні закулісні домовленості між олігархами, якщо керуватися виключно інтересами держави, то вже давно можна було подати позов до суду і все поставити на свої місця. Але процес гальмується, тому що уряд зв'язаний «міжусобними» зобов'язаннями».

Таким чином, ми самі себе загнали в кут. З одного боку - правда на нашому боці, варто тільки пальцем поворухнути і все вирішиться. З іншого - влада, тісно зв'язана обіцянками перед ФПГ, які і тримають її біля керма, не може піти на прямий конфлікт з Росією. Це ще раз підтверджується такими фактами. Відразу після заяви Бойка про плани зі скорочення споживання газу, Путін і Янукович поспілкувалися в телефонному режимі - «відбувся обмін думками зі взаємин в енергетичній сфері». А потім Бойко вилетів до Москви на зустріч з главою «Газпрому» Міллером, і вони обговорили все ту ж енергетичну тему. Оскільки ні конкретики, ні яскравих заяв не з'явилося, можна припустити, що «співпраця» триватиме.

Олена Бистрицька (УНІАН)