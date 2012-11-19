Група «Метінвест» спростувала інформацію про ліквідацію шахти «Дуванна»

Найбільша українська гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» в понеділок спростувала інформацію прес-служби Центрального комітету профспілки працівників вугільної промисловості України про намір ліквідувати у складі об'єднання «Краснодонвугілля» шахту «Дуванна», повідомив УНІАН начальник департаменту по зв'язках з громадськістю та ЗМІ «Метінвесту» Іван Шмидик.

«Наразі рішення про закриття шахти «Дуванна» немає», - сказав Шмидик.

«У зв'язку з виробничою необхідністю на «Краснодонвугіллі» відбувається перерозподіл частини працівників з шахти «Дуванна» на більш ефективні виробничі ділянки і шахти для того, щоб збільшити видобуток вугілля і забезпечити фінансування подальшого розвитку підприємства», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Центральний комітет профспілки працівників вугільної промисловості України поширив заяву про те, що компанія «Метінвест» має намір поставити на суху консервацію шахту "Дуванна", що входить до складу ПАТ «Краснодонвугілля». На думку профспілки, це означатиме, по суті, ліквідацію шахти Дуванна». У профспілці також відзначають, що рішення про «суху консервацію» шахти прийнято усупереч стратегічній програмі розвитку вугільної промисловості України. Профспілка звернулась до міністра енергетики Ю.Бойка із проханням втрутитись в ситуацію.

Довідка УНІАН. ПАТ «Краснодонвугілля» є однією з найбільших вугільних компаній України з видобування і збагачення коксівного вугілля марок «Ж» і «К». До його складу входять сім шахт і шахтоуправлінь, дві збагачувальні фабрики, а також сервісні підрозділи. Понад 99% акцій «Краснодонвугілля» належать ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод», що входить до Дивізіону вугілля і коксу компанії «Метінвест».

«Метінвест» є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС, вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції із сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США і має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків. Основними акціонерами "Метінвест" є Група «СКМ» (75%) і «Смарт-Холдинг» (25%), що спільно управляють компанією.