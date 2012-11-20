Ціни на нафту обвалилися після значного зростання напередодні

На світових торгах у вівторок, 20 листопада, ціни на нафту обвалилися після істотного зростання напередодні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Так, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,12 долара, або на 0,11%, - до 111,58 долара за барель.

Вартість грудневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,22 долара, або на 0,25%, - до 89,06 долара за барель.

Серйозного зниження цін не очікується на тлі триваючої ізраїльської операції "Хмарний стовп" в секторі Газа. Палестинці в понеділок в півтора рази знизили інтенсивність ракетного обстрілу Ізраїлю і зазнали найважчих втрат з початку військової операції в секторі, але поки криза триває. При цьому не виключена ймовірність повномасштабної наземної, морської і повітряної операції, яку Ізраїль може продовжувати до повалення режиму ХАМАС, передає Bloomberg.